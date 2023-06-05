Мадрид, 5 июня, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский, который подверг критике одноклубников Серхи Роберто и Алехандро Бальде за видеопоздравление российских болельщиков с победой в чемпионате Испании, сфотографировался с российским теннисистом Даниилом Медведевым на Гран-при Испании «Формулы-1».

Tom Weller/dpa/picture-alliance Роберт Левандовский

Фотография Медведева и Левандовского в боксах «Феррари» была опубликована на официальной странице команды в одной из социальных сетей.

Даниил Медведев является второй ракеткой мира и победителем Открытого чемпионата США 2021 года. Он болеет за немецкую «Баварию», за которую ранее играл Левандовский.

Ранее Левандовский осудил Бальде и Роберто за видео, в котором они благодарили фанатов из России за поддержку и заявили, что болельщики являются частью успеха команды, которая в сезоне-2022/23 выиграла чемпионат Испании.

Как передавало ИА Регнум, футболисты «Барселоны» 14 мая в гостях разгромили «Эспаньол» в 34-м туре чемпионата Испании по футболу и досрочно обеспечили себе победу в турнире.

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и владеет 20 титулами под эгидой организации. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года.