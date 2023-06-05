Лондон, 5 июня, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Деятельность Арктического совета без участия Российской Федерации потеряет актуальность — с учётом того, что 40% территории арктического региона входят в РФ. Об этом 5 июня сообщила газета Financial Times, ссылаясь на западные дипломатические источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Повестка, которую мы хотим продвигать в Арктике, не имеет большого смысла без России», — приводит издание слова одного из западных дипломатов, принимающего участие в принятии решений Арктического совета.

Собеседник обратил внимание на то, что ситуация ставит Запад «перед явной дилеммой» с учётом того, что западные страны «не могут сейчас сотрудничать с Россией».

Журналисты приводят слова главы МИД Финляндии Пекка Хаависто, который выразил опасения, что «противодействие климатическим изменениям» в Арктике без участия России станет невозможным.

По словам дипломата, в результате тупика во взаимодействии, может появиться Арктика без правил либо арктическая зона без общей цели по изменению климата, которую каждый сможет свободно использовать для судоходных путей и сырья.

Страны Запада весной 2022 года приняли решение отказаться от участия в деятельности рабочих органов Арктического совета в период председательства России в связи со спецоперацией на Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала данное решение как «политизированное и явно нерациональное».

Как передавало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что заявления властей США о том, что Арктический совет может работать без России, являются голословными, поскольку решения принимаются консенсусом всех стран-членов.

Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции.