Москва, 5 июня, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Балтийский флот приступил к оперативным учениям, в которых задействованы более 3,5 тысячи военнослужащих. Об этом 5 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Рейдовый тральщик «РТ-57» во время отработки практических задач Балтийского флота в рамках оперативноых учений в дальней морской зоне

Отмечается, что учения ведутся в соответствии с планом подготовки органов военного управления сил Балтийского флота на 2023 год под руководством командующего БФ вице-адмирала Владимира Воробьёва. Они пройдут с 5 по 15 июня.

В манёврах участвуют до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, до 25 самолётов и вертолётов и до 500 единиц боевой и специальной техники.

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В рамках учений корабельные тактические группы вышли из пунктов базирования и осуществили развёртывание в назначенных районах Балтийского моря.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 5 июня Тихоокеанский флот начал запланированные оперативные учения в акватории Японского и Охотского морей. В манёврах задействовано более 60 боевых кораблей и судов, а также около 35 воздушных судов морской авиации и более 11 тысяч военнослужащих.