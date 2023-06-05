Калужский губернатор сообщил о последствиях падения двух БПЛА на трассу
Глава Калужской области Шапша: на автотрассу М3 упали два БПЛА, детонации не произошло
Калуга, 5 июня, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Объезд организован на участке автотрассы М3 в Калужской области после падения двух беспилотников. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщил 5 июня в своём Telegram-канале.
БПЛА упали на федеральную трассу М3 «Украина» на 299-м и 283-м километрах неподалёку от сёл Жиздра и Думиничи. Детонации не произошло, территорию оцепили.
«На месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда», — написал Шапша.
В госкомпании «Автодор» уточнили, что объехать перекрытый 299-й километр трассы можно по маршрутам Брянск — Людиново — Киров — Барятино — Мосальск; Думиничи — Ульяновск — Хвастовичи, а также через Варшавское шоссе.
Как сообщало ИА Регнум, 2 июня в Кировском районе Калужской области произошёл взрыв в результате падения беспилотного аппарата. Повреждений не было. За день до этого БПЛА упал возле посёлка Товарково, где находится крупнейший в регионе нефтеперерабатывающий завод. На месте падения образовалась воронка диаметром более шести метров.