Калуга, 5 июня, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Объезд организован на участке автотрассы М3 в Калужской области после падения двух беспилотников. Об этом губернатор региона Владислав Шапша сообщил 5 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

БПЛА упали на федеральную трассу М3 «Украина» на 299-м и 283-м километрах неподалёку от сёл Жиздра и Думиничи. Детонации не произошло, территорию оцепили.

«На месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда», — написал Шапша.

В госкомпании «Автодор» уточнили, что объехать перекрытый 299-й километр трассы можно по маршрутам Брянск — Людиново — Киров — Барятино — Мосальск; Думиничи — Ульяновск — Хвастовичи, а также через Варшавское шоссе.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня в Кировском районе Калужской области произошёл взрыв в результате падения беспилотного аппарата. Повреждений не было. За день до этого БПЛА упал возле посёлка Товарково, где находится крупнейший в регионе нефтеперерабатывающий завод. На месте падения образовалась воронка диаметром более шести метров.