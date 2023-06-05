Вашингтон, 5 июня, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Вооружённые силы России используют против ВСУ смертельные термобарические боеголовки, которые наносят противнику огромный ущерб. Такое мнение высказал обозреватель Харрисон Касс в статье для 19FortyFive.

РИА Новости Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции

Журналист обратил внимание на то, что тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк», которые развернули российские силы против ВСУ, используют снаряды, способные вызвать высокотемпературный взрыв.

«Отличительной особенностью термобарической боеголовки является то, что она почти полностью состоит из топлива. Поэтому этот вид оружия более мощный, чем обычные взрывчатые вещества сопоставимого веса», — уточнил он.

Касс добавил, что данные снаряды смертельно опасны, если их использовать для ударов по зданиям, туннелям, траншеям или окопам, при этом взрывная волна длится дольше, чем при обычном взрыве.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня российские войска нанесли удар из тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» по пункту дислокации Вооружённых сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области. Также удалось уничтожить склад боеприпасов.

Также удар с помощью «Солнцепёка» нанесли по опорному пункту в районе Угледара. Кроме того, экипаж тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» за сутки 29 мая поразил на южнодонецком направлении два опорных пункта Вооружённых сил Украины.