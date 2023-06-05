Санкт-Петербург, 5 июня, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали группу подозреваемых в хищении личных вещей у нетрезвых пассажиров такси, а также брендовой одежды из магазинов в Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в ГУМВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Вор

«Оперативники регионального Управления уголовного розыска в результате спецоперации при содействии полиции Центрального района, Госавтоинспекции и бойцов Росгвардии пресекли деятельность организованной группы воров, действовавших с 2020 года», — приводит агентство слова собеседника.

По версии сотрудников полиции, лидером преступной группы являлся 33-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Пятеро участников, в том числе 27-летняя супруга лидера данной группы, занимались кражами, а двое её членов занимались сбытом похищенного имущества.

Отмечается, что полицейские установили причастность участников группы к шести карманным кражам у пассажиров такси и четырём хищениям товаров из магазинов одежды.

Уточняется, что было похищено имущество на сумму более 600 тысяч рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам кражи.

Как передавало ИА Регнум, у участника СВО в составе ЧВК «Вагнер» украли 1 250 000 рублей, которые он заработал за участие в спецоперации. Мужчина обнаружил пропажу денег после отдыха в московских барах уже в аэропорту перед своим вылетом из столицы. 29 мая в полицию города Кызыла Республики Тыва обратился 38-летний мужчина. Он рассказал оперативникам, что недавно вернулся из зоны СВО. За свою работу мужчина получил крупную сумму денег, которую вёз домой в республику. По дороге мужчина решил отдохнуть и расслабиться в Москве. Военный прошёлся по столичным увеселительным заведениям, где отметил своё возвращение из зоны СВО. По словам заявителя, ближе к концу праздника он был в очень сильном алкогольном опьянении, поэтому дальнейших событий не помнит. По заявлению мужчины проводится проверка.