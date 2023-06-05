Вашингтон, 5 июня, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Упавший в Соединённых Штатах бизнес-джет принадлежал компании Encore Motors of Melbourne, на борту находились дочь главы компании Джона Румпеля, его двухлетняя внучка и няня, пишет газета New York Times.

«Не думаю, что они уже нашли обломки. Он за минуту потерял высоту 20 тысяч футов (шесть тысяч метров), никто не смог бы выжить от крушения на такой скорости», — сказал он.

В свою очередь издание Daily Beast сообщает, что Джон Румпель и его супруга Барбара передавали средства в виде пожертвований кандидатам от Республиканской партии, в том числе экс-президенту Дональду Трампу.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня власти США подняли в небо боевые истребители из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета Cessna Citation. Отмечалось, что джет нарушил воздушное пространство американской столицы.

В федеральном управлении гражданской авиации уточнили, что Cessna Citation разбился, врезавшись в гористую местность на юго-западе Вирджинии.