Бишкек, 5 июня, 2023, 09:37 — ИА Регнум. В Киргизии задержаны подозреваемые в попытке государственного переворота. Об этом 5 июня сообщило агентство 24 kg, ссылаясь на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По его информации, госкомитет национальной безопасности Киргизии задержал участников предполагаемого государственного переворота.

«Группа лиц готовила захват власти насильственным путём. Кого именно задержали спецслужбы, пока не известно», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ о ратификации соглашения с Киргизией по созданию объединённой региональной системы противовоздушной обороны (ПВО).

В соглашении оговаривается регулирование вопросов охраны воздушных государственных границ двух стран в Средне-Азиатском регионе коллективной безопасности. Также документ устанавливает порядок применения средств противовоздушной обороны при совместном боевом дежурстве.