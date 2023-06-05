Ульяновск, 5 июня, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Шесть человек скончались в городе Димитровграде после употребления спиртного напитка «Сидр». Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила 5 июня пресс-служба следственного управления СКР по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным следствия, 3 и 4 июня несколько жителей Димитровграда попали в больницы из-за отравления неустановленным веществом. Шестерых из них врачи не смогли спасти.

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По предварительным данным, люди отравились сидром, поставленным в магазины Димитровграда из Красноглинского района Самарской области. На предприятии, где произведён напиток, проводятся следственные действия.

Назначен ряд судебных экспертиз. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Казани от отравления суррогатным алкоголем погибла несовершеннолетняя девушка. У неё диагностировали отёк мозга.