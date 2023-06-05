Харьков, Украина, 5 июня, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Мотострелки Западного военного округа держат под огневым контролем автодорогу Купянск — Новосёловское на линии фронта в Харьковской области, при любых попытках движения противника работают крупнокалиберные пулемёты и артиллерия. Об этом сообщило РИА Новости.

Алексей Майшев/РИА Новости

Отмечается, что на данном участке фронта позиции мотострелков дают возможность российским бойцам круглые сутки контролировать автотрассу, не давая ВСУ производить ротацию и подвозить боеприпасы на позиции на этом участке, в результате украинским войскам приходится совершать объезд менее удобными маршрутами.

«Наша зона ответственности заключается в том, что мы контролируем автотрассу от Купянска до Новосёловского, чтобы противник не проехал по ней и не вклинился в наши боевые порядки», — приводит агентство слова командира роты с позывным Зоркий.

Он уточнил, что задача российских мотострелков на этом участке заключается в том, чтобы наносить ВСУ поражение всеми имеющимися огневыми средствами.

«Отработала наша авиация по противнику, мы наблюдаем посты и опорные пункты противника, в основном пехоту, за редким исключением бронированную технику», — уточнил командир взвода, добавив, что в результате действий российских бойцов по этой автотрассе противник практически не проезжает, ВСУ вынуждены обеспечивать свои подразделения боеприпасами и провизией другими менее удобными способами.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России ударили по важному логистическому узлу Вооружённых сил Украины в Чугуеве в Харьковской области, расположенном в 28 километрах к юго-востоку от административного центра.

4 июня российские войска нанесли удар из тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» по пункту дислокации Вооружённых сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области. Также удалось уничтожить склад боеприпасов.