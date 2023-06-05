Луганск, 5 июня, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Российские военнослужащие поразили позиции 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Луганской Народной Республике, используя тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек»

«Подразделения РХБЗ огнем из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Новоселовское», — сказал глава пресс-центра, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, Зыбинский заявил, что авиация Вооружённые сил России нанесла ракетно-бомбовые удары по районам сосредоточения отрядов 14-й и 92-й украинских отдельных механизированных бригад. Атаке подверглись и подразделения территориальной обороны противника. Также, по его словам, на купянском направлении российские артиллеристы из гаубиц «Мста-С» уничтожили реактивную систему залпового огня «Град» ВСУ в районе урочища Ревучий, а также танк киевской армии в районе населенного пункта Берестовое.

Помимо этого, зенитный ракетный комплекс «Тор» сбил украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат «Лелека-100».

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов рассказал, что возле Гуляйполя в Запорожской области российские войска уничтожили пункт дислокации ВСУ с помощью «Солнцепёка».

ТОС-1А «Солнцепёк» приняли на вооружение в 2001 году для поддержки пехоты и бронетанковых соединений. Систему выполнили на базе танка Т-72.