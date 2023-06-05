Красноярск, 5 июня, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Пожар произошёл в здании отдела ГИБДД в Железнодорожном районе Красноярска в ночь на 5 июня, сообщил региональный новостной портал NGS24.ru.

Иван Шилов, ИА REGNUM МЧС России

Сообщение о пожаре по адресу улица Маерчака, 53г поступило в экстренные службы в 3:00. По предварительным данным, в одном из кабинетов регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД произошло короткое замыкание электропроводки, дым заполонил второй и третий этажи трёхэтажного здания.

«На фотографиях с места ЧП видно, что в здании сгорела вся мебель», — отмечает издание.

Пожарные потушили огонь за 40 минут, пострадавших нет. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что из-за пожара работа отделения временно прекращена. Граждан попросили обращаться в другие отделения для регистрации транспорта, обмена и выдачи водительских удостоверений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Красноярске вспыхнул пожар на складе с алкогольной продукцией, бытовой техникой и стройматериалами. Пожар тушили более 80 человек, было задействовано 30 единиц техники. Горящий склад и прилегающее к нему здание обрушились, пострадавших не было.