Киев, 5 июня, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, а также в оккупированных Киевом частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, тревога была объявлена в 8:15 мск в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Ранее 5 июня воздушная тревога объявлялась в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, но позже была отменена.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. В первый раз сигнал воздушной тревоги прозвучал в 00:14 мск в Черниговской и Сумской областях. Затем постепенно воздушная тревога объявлялась и в других украинских регионах.

В 02:35 мск предупреждение об угрозе с воздуха объявили в Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровненской и Тернопольской областях.