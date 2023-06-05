Пекин, 5 июня, 2023, 08:45 — ИА Регнум. У жителей граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян большим спросом пользуются российские продукты питания, в том числе икра, пиво и конфеты. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на совместное заявление комитета содействия развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян и регионального управления коммерции.

Валерий Мельников/РИА Новости Продажа шоколада «Аленка» на Русской улице в городе Далянь. Архивное фото

Отмечается, что в этой китайской провинции большой популярностью пользуются розовое золото, икра, морепродукты, торты, пиво, конфеты, зерно, мёд, масло и другие товары из России.

Местные власти обратили внимание на то, что Россия обладает обширными пахотными землями, богатыми природными ресурсами, а также имеет уникальные преимущества в производстве продуктов питания.

«Поэтому всё, начиная от зерна и заканчивая продукцией животноводства, от продуктов водного промысла до овощей, фруктов и обработанных продуктов питания, имеет чрезвычайно высокое качество», — говорится в заявлении.

Уточняется, что товарооборот провинции Хэйлунцзян с российскими регионами за первый квартал 2023 года увеличился на 24,5% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года и составил 49,04 млрд юаней (порядка 7,13 млрд долларов).

Как передавало ИА Регнум, согласно данным главного таможенного управления Китая, торговый оборот КНР и России с января по апрель увеличился в годовом исчислении на 41,3%, до 73,148 млрд долларов. Экспорт из КНР в РФ за четыре месяца увеличился на 67,2% и составил 33,68 млрд долларов. Поставки из России возросли на 24,8%, до 39,46 млрд долларов.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, товарооборот России и Китая по результатам 2023 года может достичь 200 млрд долларов.

Россия в январе 2023 года стала лидером по поставкам природного газа в Китай. По данным таможни Китая, за первый месяц 2023 года в КНР поставили 2,7 млрд куб. метров российского газа.

На Всемирной онлайн-конференции по многополярности глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что политика западных стран, направленная на изоляцию России, не привела к должному результату. Международное сообщество не придерживается придуманного США и их единомышленниками «порядка, основанного на правилах».