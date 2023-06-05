Вашингтон, 5 июня, 2023, 08:29 — ИА Регнум. Надежды президента Украины Владимира Зеленского на то, что страну примут в Североатлантический альянс, иллюзорны, поскольку на Западе втайне ненавидят и не уважают его. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — сказал он в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Риттер уточнил, что Зеленский не только живёт в вымышленном мире, но и даже не понимает истинного отношения Запада к нему.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Украины заявил, что не намерен участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Киеву на нём не дадут конкретного сигнала по вопросу о вхождении в альянс.

Зеленский отметил, что ему неизвестно, получит ли Киев такой сигнал, какого он ожидает, однако указал, что понимает, что Украину не могут взять в НАТО, пока на её территории идёт вооружённый конфликт.