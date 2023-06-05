Владивосток, 5 июня, 2023, 08:24 — ИА Регнум. Двоих человек задержали и арестовали по делу о вымогательстве имущества и участии в вооружённой банде криминального авторитета Данияра Шанова в Приморском крае. Об этом 5 июня рассказал источник в силовых структурах региона в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

«Задержали в среду Е. Танкова по кличке Танк и А. Надырбека по кличке Надыр из банды Шанова», — уточнил источник.

Задержанным вменяют участие в вооружённой банде, вымогательство денег и захват имущества у местного бизнесмена. Оба задержанных отправлены под стражу в следственный изолятор во Владивостоке. По данным собеседника агентства, число заключённых в изоляторе из банды Шанова на сегодняшний день составляет девять человек.

Уголовное дело в отношении Шанова было возбуждено в марте текущего года. Фигуранту вменяется создание вооружённой бандитской группы. Участники этой банды орудовали на юге Приморского края с 2003 года. Преступники занимались грабежом, вымогательством и захватом чужого имущества.

Нарушать закон безнаказанно бандитам долгое время помогали покровители из числа местных сотрудников правоохранительных органов.

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