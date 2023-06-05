Калуга, 5 июня, 2023, 08:13 — ИА Регнум. На автодороге М3 «Украина» рухнули два беспилотника. Об этом 5 июня сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

По его информации, утром 5 июня на автотрассе М3 «Украина» на 299-м км (Жиздра) и на 283-м км (Думиничи) упали два беспилотных летательных аппарата.

«Детонации не произошло, территория оцеплена», — написал глава региона.

Он уточнил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Специалисты организовали пути объезда.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня над Крымом системы ПВО сбили пять беспилотников. Жертв и пострадавших удалось избежать, при этом в Джанкое в результате падения одного из беспилотных летательных аппаратов выбиты стёкла в трёх домах частного сектора и двух автомобилях.

Более одной тысячи граждан России в зоне специальной военной операции прошли обучение по пилотированию беспилотных летательных аппаратов типа FPV (first-person view, «вид от первого лица») в рамках добровольческого проекта «Архангел».