Гладков сообщил о последствиях ночного обстрела ВСУ Белгородской области
Губернатор Гладков рассказал о последствиях ночного обстрела ВСУ Белгородской области
Белгород, 5 июня, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области. Об этом 6 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как уточнил Гладков, во время обстрелов региона украинской армией пострадал мирный житель. Он находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает. Губернатор выразил уверенность в том, что врачи очень быстро помогут пострадавшему встать на ноги.
Кроме того, Гладков напомнил о повреждении энергетического объекта и указал, что с утра будут приняты меры для его восстановления.
Также губернатор добавил, что назначил оперативное совещание, которое состоится в прямом эфире в 09:00 мск.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 5 июня произошло возгорание энергетического объекта в Белгородской области. Вероятной причиной возгорания на объекте, по словам губернатора Гладкова, стало сброшенное с украинского беспилотника взрывное устройство.