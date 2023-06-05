Белгород, 5 июня, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Мирный житель пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгородской области. Об этом 6 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

Как уточнил Гладков, во время обстрелов региона украинской армией пострадал мирный житель. Он находится под присмотром врачей, его жизни ничего не угрожает. Губернатор выразил уверенность в том, что врачи очень быстро помогут пострадавшему встать на ноги.

Кроме того, Гладков напомнил о повреждении энергетического объекта и указал, что с утра будут приняты меры для его восстановления.

Также губернатор добавил, что назначил оперативное совещание, которое состоится в прямом эфире в 09:00 мск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 5 июня произошло возгорание энергетического объекта в Белгородской области. Вероятной причиной возгорания на объекте, по словам губернатора Гладкова, стало сброшенное с украинского беспилотника взрывное устройство.