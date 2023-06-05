Симферополь, 5 июня, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооружённые силы Украины ни за что не справятся с операцией по захвату Крыма. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости 5 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Разумеется, захватить Крым нет сил ни у остатков Украины, ни у США. Однако это не значит, что мы можем расслабиться», — сказал врио губернатора.

Владимир Сальдо также отметил, что ещё в конце лета прошлого года руководства Украины и Соединённых Штатов Америки поставили перед ВСУ задачу по захвату полуострова, но затем постоянно их переносили.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал подлыми заявления властей Великобритании о возможном захвате Крыма ВСУ. По его словам, позиция Великобритании также является образцом пренебрежения демократическими нормами.