Москва, 5 июня, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Контрнаступление украинских войск послужит началом «скорого и ужасного конца» для Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Считай, что так называемое контрнаступление станет для преступного киевского режима началом скорого и ужасного конца», — сказал парламентарий, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что из-за действий украинских властей также пострадают и мирные граждане Украины. Бабашов подчеркнул, что российские войска значительно укрепились на действующих позициях, в связи с чем ВСУ понесут огромные потери, если Киев решится на наступательную операцию.

Депутат также напомнил, что за последние восемь месяцев власти Украины анонсировали контрнаступление уже не менее трех раз. Парламентарий указал на то, что всё время Киев находит причины, чтобы отложить реализацию своей затеи.

«То у них слишком дождливо, то снежно, то земля размякла», — уточнил он.

Бабашов добавил, что украинский президент Владимир Зеленский больше не может переносить контрнаступление, поскольку ему надо отчитаться «перед Вашингтонским обкомом».

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня глава Украины заявил о готовности ВСУ начать контрнаступление. При этом он пожаловался, что Запад не в полной мере удовлетворил потребности украинской армии в вооружениях.

5 июня Министерство обороны России распространило информацию о том, что с утра 4 июня ВСУ предприняли попытку начать крупномасштабное наступление на пяти участках на южнодонецком направлении. При этом действия российских войск помешали планам неприятеля.