Калуга, 5 июня, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) упали на автотрассу М3 «Украина» в Калужской области. Об этом 5 июня сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владислав Шапша

Как уточнил губернатор, беспилотники упали на 299-м (Жиздра) и на 283-м (Думиничи) километрах.

«Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда», — указал глава Калужской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Курской области российские военные обнаружили сбитый украинский беспилотный летательный аппарат. Судя по раскраске, он принадлежал батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).