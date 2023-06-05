Вашингтон, 5 июня, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Полиция штата Вирджиния не обнаружила выживших на месте крушения бизнес-джета Cessna Citation, нарушившего накануне воздушное пространство американской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

«Ближе к 20:00 воскресенья первые спасатели смогли добраться до места крушения. <…> Выживших не удалось обнаружить», — заявили в пресс-службе полиции штата.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что власти США подняли в небо несколько боевых истребителей из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнес-джета, нарушившего воздушное пространство столицы. По данным Reuters, воздушное судно не отреагировало на попытки установить с ним связь.

Позднее, примерно в 15:30 по местному времени, Cessna Citation разбился, врезавшись в гористую местность на западе штата Вирджиния.