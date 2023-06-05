Владивосток, 5 июня, 2023, 07:33 — ИА Регнум. В результате аварийного отключения подстанции около 22 тысяч жителей Владивостока, а также некоторые объекты социальной инфраструктуры остались без электроснабжения. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщило РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Прекращено электроснабжение объектов социальной инфраструктуры и более 160 многоквартирных домов, в которых проживают около 22 тысяч граждан», — рассказал агентству представитель прокуратуры Приморья.

По данным источника, в 12:40 по местному времени (05:40 мск) произошло аварийное отключение подстанции АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Отмечается, что прокуратура Владивостока уже начала проверку по факту произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 12 мая в Мелитополе прогремел мощный взрыв, в результате которого дома в районах Ханда, Красная Горка и Микрорайон остались без электричества. Подачу электроэнергии в этот же день оперативно восстановили аварийные бригады. Позднее в экстренных службах Запорожской области сообщили о задержании лиц, причастных к взрыву.