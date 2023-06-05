Новый, 467-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением Минобороны РФ о том, что накануне утром, 4 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку крупномасштабного наступления на пяти участках фронта. Для атаки на южнодонецком направлении противником были привлечены шесть механизированных и два танковых батальона, но российские войска отразили нападение. Обнародованы соответствующие видеокадры.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

ВСУ при этом потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты, 21 броневик. Особо отмечена роль генерала армии Валерия Герасимова: в период нападения он находился на одном из передовых пунктов управления.

Также накануне была отражена атака диверсионно-разведывательной группы украинских террористов у населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Артиллерийский удар был нанесён тогда, когда враг намеревался переправиться через реку. Помимо этого, в Белгородской области произошло возгорание на энергетическом объекте. Как пояснил 5 июня губернатор региона Вячеслав Гладков, вероятной причиной возгорания на объекте стало сброшенное с украинского беспилотника взрывное устройство.

Два беспилотника упали на автотрассу М3 «Украина» (299-й километр — Жиздра и 283-й километр — Думиничи) в Калужской области. Губернатор Владислав Шапша отметил, что детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия.

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