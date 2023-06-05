В Шебекино мародёры пытались проникнуть на подстанцию скорой помощи
В Шебекино мародёры попытались проникнуть на подстанцию скорой помощи
Шебекинский район, Белгородская область, 5 июня, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Мародёры попытались пробраться в Шебекинскую подстанцию скорой помощи. Об этом 4 июня сообщил руководитель белгородской скорой помощи Алексей Жиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Как уточнил Жиров, мародёры пытались проникнуть на подстанцию через окно. Руководитель скорой помощи отметил, что сотрудники Шебекинской подстанции успели вывезти ценное медицинское оборудование, оргтехнику и санитарный транспорт на бронемашине, предоставленной администрацией Грайворонского округа.
«Благодарю своих коллег, сотрудников станции СМП Белгородской области за помощь в эвакуации жителей Мурома, Шебекино, имущества учреждения. Спасибо вам за мужество, самоотверженность, отзывчивость, преданность профессии и профессионализм!» — добавил Жиров.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировали прилёты 519 снарядов и ракет со стороны украинских войск. Прилёты боеприпасов зафиксировали в населённых пунктах округа Графовка, Безлюдовка, Муром, Зиборовка, Новая Таволжанка, Маслова Пристань. Под удары попали школа, детский сад, частные и многоквартирные дома. В результате обстрелов погибли два человека, ещё двое получили ранения.