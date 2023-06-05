Шебекинский район, Белгородская область, 5 июня, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Мародёры попытались пробраться в Шебекинскую подстанцию скорой помощи. Об этом 4 июня сообщил руководитель белгородской скорой помощи Алексей Жиров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино

Как уточнил Жиров, мародёры пытались проникнуть на подстанцию через окно. Руководитель скорой помощи отметил, что сотрудники Шебекинской подстанции успели вывезти ценное медицинское оборудование, оргтехнику и санитарный транспорт на бронемашине, предоставленной администрацией Грайворонского округа.

«Благодарю своих коллег, сотрудников станции СМП Белгородской области за помощь в эвакуации жителей Мурома, Шебекино, имущества учреждения. Спасибо вам за мужество, самоотверженность, отзывчивость, преданность профессии и профессионализм!» — добавил Жиров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Шебекинском городском округе за прошедшие сутки зафиксировали прилёты 519 снарядов и ракет со стороны украинских войск. Прилёты боеприпасов зафиксировали в населённых пунктах округа Графовка, Безлюдовка, Муром, Зиборовка, Новая Таволжанка, Маслова Пристань. Под удары попали школа, детский сад, частные и многоквартирные дома. В результате обстрелов погибли два человека, ещё двое получили ранения.