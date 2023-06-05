Анкара, 5 июня, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Власти Турции приняли решение с 1 июля этого года повысить плату за проход судов через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы более чем на 8%. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщило турецкое издание «Айдынлык».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Главное управление по морским делам при министерстве транспорта и инфраструктуры объявило о новом положении в коэффициентах налогов и сборов, уплачиваемых за беспосадочный проход через турецкие проливы», — говорится в сообщении.

Согласно Конвенции Монтре, регулирующей судоходство в зоне проливов и подписанной в 1936 году, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах взимаемых с судов налогов и сборов, с 1 июля будет повышена на 8,3% и составит 4,42 доллара США.

Отмечается, что, таким образом, получаемый доход от пересечения судами турецких проливов достигнет 900 миллионов долларов в год.

Как сообщало ИА Регнум, переизбранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в день инаугурации сменил глав всех основных министерств страны, в том числе МИД, минобороны, МВД и минфина. Так, например, пост главы министерства иностранных дел занял Хакан Фидан, ранее руководивший Национальной разведывательной организацией Турции.