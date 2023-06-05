Берлин, 5 июня, 2023, 07:09 — ИА Регнум. Существенное численное превосходство Вооружённых сил России в конечном итоге приведёт к тому, что украинские военнослужащие «закончатся» раньше, чем оружие, заявил немецкий политолог Вольф Меркель в интервью Der Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Немецкий политолог сослался на собственные источники, согласно которым в России на данный момент «вооружены» порядка одного миллиона человек, ещё два находятся в запасе. При этом, по его словам, ещё 45 миллионов в случае необходимости могут пополнить ряды российских Вооружённых сил.

«Это больше, чем население всей Украины. Так как мы исходим из того, что НАТО непосредственно не вмешивается в конфликт, вопрос численности российской и украинской армий, вероятно, станет решающим», — заключил Меркель.

Как передавало ИА Регнум, ранее офицер Первого армейского корпуса группировки «Юг» с позывным Шмель заявил о ликвидации лучших подразделений Вооружённых сил Украины ещё в начале специальной военной операции. Он добавил, что подготовка этих бригад заняла восемь лет до начала СВО.