Донецк, 5 июня, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Наиболее подготовленные подразделения Вооружённых сил Украины были уничтожены ещё в самом начале специальной военной операции, заявил офицер Первого армейского корпуса группировки «Юг» с позывным Шмель.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«В первой половине СВО у них было очень много потерь в личном составе… Можно так сказать, «золотой генофонд» армии ВСУ, ну если наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен», — рассказал российский офицер РИА Новости 5 июня.

По его словам, командование Вооружённых сил Украины готовило свои лучшие подразделения в течение восьми лет до начала специальной военной операции.

Ранее российский офицер с позывным Шмель сообщал, что на линии боевого соприкосновения в большинстве своём в рядах ВСУ присутствуют наименее подготовленные бойцы, так как украинская армия бережёт свои лучше бригады для будущего контрнаступления.