Москва, 5 июня, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор) зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) марганца более чем в 40 раз в реке Волге, сообщила журналистам руководитель ведомства Светлана Радионова.

ИА REGNUM Волга

«По марганцу установлены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) более чем в 40 раз в месте осуществления деятельности нефтеперерабатывающих предприятий», — сказала она в интервью РИА Новости.

Кроме того, при анализе образцов вод из реки Дон было выявлено превышение ПДК аммоний-ионов более чем в 50 раз, а во впадающих в Дон малых реках наблюдается превышение предельно допустимой концентрации железа более чем в 20 раз.

Радионова отметила, что в 2022 году Росприроднадзор взял на проверку 3,5 тысячи проб на Волге и 2,5 тысячи — на Дону.

В середине апреля Светлана Радионова написала о том, что Роспотребнадзор собрался провести масштабное обследование экологического состояния рек Иртыш, Дон, Волга, Обь и Ангара. Кроме того, специалисты должны проверить состояние побережья Цемесской бухты Черного моря и Каспийского моря в Дагестане.