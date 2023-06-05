Новосибирск, 5 июня, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Информацию о гибели пациентки в ходе эвакуации при пожаре в Центральной клинической больнице (ЦРБ) в Новосибирске опровергли врачи. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Уточняется, что 70-летняя женщина скончалась из-за тяжёлого заболевания в отделении реанимации по причинам, никоим образом не связанным с пожаром или транспортировкой пациентов.

«Никто из наших пациентов не пострадал из-за пожара и тем более не погиб из-за пожара или при эвакуации. К сожалению, одна из пациенток ОРИТ скончалась через два часа после перевода в отделение реанимации РСЦ — это соседний корпус ЦКБ», — сказано в сообщении Центральной клинической больницы.

Врачи пояснили, что пациентка три недели находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии, с гнойным воспалением средостения после разрыва пищевода и тромбоэмболией легочной артерии. Прогноз состояния больной был крайне неблагоприятный, и её родные были проинформированы об этом.

Коллектив ЦРБ принёс соболезнования родным и близким умершей женщины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожарные ликвидировали открытое горение в здании Центральной клинической больницы в Новосибирске. Площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. метров, 173 человека были эвакуированы.

По предварительным данным, причиной возгорания в новосибирской больнице стало короткое замыкание.

Пожар произошел 4 июня в Центральной клинической больнице на улице Пирогова, по предварительным данным, из-за короткого замыкания. Площадь пожара составила 1,8 тыс. кв. метров. 173 человека были эвакуированы. Прокуратура Новосибирской области по факту пожара начала проверку.