Нью-Дели, 5 июня, 2023, 06:28 — ИА Регнум. США оказывают давление на индийские власти, чтобы отдалить Индию от России, однако для Нью-Дели имеют большую важность дружественные отношения с РФ, заявил в интервью газете «Известия» российский посол в этой азиатской стране Денис Алипов.

Mil.ru Флаги России и Индии

«Давление Запада на Индию продолжается, и политику в этом плане США формулируют открыто — оторвать ее от России. Поддержание дружественных отношений с нашей страной соответствует национальным интересам Индии, и, полагаю, она не поступится ими по чьей-либо прихоти», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Индия проводит взвешенную политику на фоне противостояния Запада с Россией и показывает самостоятельность при принятии решений. По мнению посла, политическое давление на индийское правительство не работает именно по этим причинам.

Алипов также указал на новые экономические условия, которые России приходиться учитывать, чтобы продолжать работать несмотря на санкции против Москвы. Кроме того, дипломат добавил, что РФ стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии.

Алипов добавил, что сжиженный природный газ (СПГ) и другие виды энергоресурсов также в перспективе могут связать Москву и Нью-Дели. Он отметил, что Россия и Индия заинтересованы в долгосрочных контрактах в различных сферах.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта индийское министерство торговли и промышленности объявило, что РФ впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Нью-Дели по итогам анализа за последний год. Так, товарооборот между странами увеличился более чем в три раза (с $13,1 млрд до $39,8 млрд).

24 марта издание The Print распространило информацию о том, что индийские власти одобрили предложение России о возможности предоставить РФ право инвестировать в долговые ценные бумаги индийских компаний.