Китай, 5 июня, 2023, 06:15 — ИА Регнум. До 19 человек возросло число погибших при горном обвале в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом 5 июня агентство Xinhua со ссылкой на власти городского округа Лэшань.

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Обрушение горной породы произошло 4 июня около 06:00 по местному времени (10:00 мск) на территории лесхоза в районе Цзинькоухэ городского округа Лэшань. Под завалом оказалось фермерское хозяйство. На место происшествия прибыли олее 600 человек с профессиональным спасательным оборудованием и спецтехника, поисково-спасательная операция продолжалась до вечера 4 июня.

По состоянию на 20:00 по местному времени все работы на месте обрушения были завершены, в результате горного обвала погибли 19 человек, получили травмы пять человек.

В настоящее время ведётся расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на шахте «Октябрьская-Южная», которая находится в городе Шахты Ростовской области, произошло обрушение горной породы. В результате происшествия никто не пострадал, люди успели эвакуироваться самостоятельно.