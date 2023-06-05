Нью-Дели, 5 июня, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Молодожёны скончались при загадочных обстоятельствах в ночь сразу после свадьбы в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом 4 июня сообщила газета India Today.

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Трагический случай произошёл в одной из деревень района Бахраич в северной части штата. Молодой человек 22 лет и его невеста — девушка 20 лет сыграли свадьбу, а после торжества уединились в своей комнате. Наутро обеспокоенные отсутствием молодожёнов родственники обнаружили обоих мертвыми. Отмечается, что признаков насильственной смерти на телах не было.

Результаты судмедэкспертизы показали, что супруги скончались от сердечного приступа. Что могло вызвать сердечный приступ сразу у двоих молодых людей, пока не установлено. Тела молодожёнов были кремированы в родной деревне умершего жениха.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Британии жених отомстил невесте за неверность в ходе свадебного фуршета, распространив фотографии со свидетельством её измен.