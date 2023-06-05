Красный Лиман, ДНР, 5 июня, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Российские военнослужащие на краснолиманском направлении (ДНР) нанесли тяжелый урон трем бригадам Вооружённых сил Украины, в связи с чем личный состав противника рассеялся по лесу, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«В результате нанесения огня артиллерией и ударов авиации противник понёс значительные потери и рассредоточился в лесном массиве», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Савчука, речь идет о подразделениях 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, 5-й бригады украинской нацгвардии, перемещение которых удалось выявить на невском участке и в районе Серебрянского лесничества.

Кроме того, как отметил подполковник, возле восьми населенных пунктов оперативно-тактическая и армейская авиация Вооружённых сил России поразила опорные пункты, а также места скопления пехоты и огневых средств противника.

Помимо этого, Савчук рассказал о контрбатарейной борьбы, в ходе которой российские войска выявили гаубицу ВСУ M777 и уничтожили орудие с помощью дрона-камикадзе «Ланцет».

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая стало известно, что бойцы ВС РФ сорвали четыре попытки атак со стороны 67-й украинской механизированной бригады около Серебрянского лесничества. 2 июня Александр Савчук сообщил, что отряды ВСУ трижды пытались вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества, но понесли значительные потери и вернулись на свои позиции.