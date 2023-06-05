Владивосток, 5 июня, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Амурскую тигрицу заподозрили в воровстве шланга и переходника к нему в Анучинском районе Приморского края. Об этом сообщил 5 июня центр «Амурский тигр» в Telegram-канале.

Derrick Brutel Индийский тигр

Работники пилорамы рассказали, что хищница неоднократно покушалась на шланг, один раз тигрица откусила кусок шланга, а во второй раз унесла переходник, и из-за этого территория пилорамы оказалась залита водой. На мягкой земле остались следы тигрицы, поэтому именно её и заподозрили в воровстве.

Отмечается, что «с поличным» хищницу поймать не удалось: видеокамеры на территории пилорамы нет. Информацию о визите тигрицы и пропаже шланга с переходником передали в Охотнадзор для дальнейшего отслеживания ситуации.

В центре «Амурский тигр» не знают причин, побудивших тигрицу унести шланг. Предполагается, что хищнице могло стать попросту скучно. Однако не исключается, что кто-то мог унести шланг и переходник раньше, чем на территорию пилорамы пришла тигрица.

Ранее ИА Регнум сообщало о состоянии девушки, на которую в Приморском крае напал тигр. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести, с множественными рваными ранами на руке. Специалисты центра «Амурский тигр» предполагают, что хищник напал, защищая свою добычу, либо был ранен.