Вашингтон, 5 июня, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Бывший разведчик Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер в эфире программы U. S. Tour of Duty на одноименном YouTube-канале заявил, что члены Североатлантического альянса в тайне ненавидят президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

По его словам, надежды Владимира Зеленского на то, что Украина в ближайшем будущем станет членом НАТО, иллюзорны. «Неужели он не понимает, что Украина никогда не будет членом НАТО? Никогда», — заявил Риттер.

По мнению американского экс-разведчика, Зеленский на самом деле не понимает настоящего отношения к нему со стороны западных стран.

«Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой. Они тебя не уважают, только используют», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Скотт Риттер в эфире Judging Freedom назвал бессмысленными попытки государственного секретаря США Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина. По его словам, заявления американского госсекретаря никак не совпадают с заявлениями российского президента.