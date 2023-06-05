Лондон, 5 июня, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время предстоящего визита в Соединённые Штаты Америки попробует убедить американского президента Джо Байдена поддержать кандидатуру главы британского Минобороны Бена Уоллеса на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й премьер-министр Великобритании.

«Риши Сунак воспользуется своей поездкой в Вашингтон на этой неделе, чтобы убедить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании [Бена Уоллеса] на должность генерального секретаря НАТО», — сообщило издание The Telegraph.

Отмечается, что ранее Сунак уже поднимал вопрос возможного назначения Уоллеса во время недавней встречи лидеров стран «Большой семёрки» в японском городе Хиросиме.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Джо Байден на неделе обсудит с Риши Сунаком возможность создания «оградительных барьеров» на пути внедрения искусственного интеллекта. По данным издания The Times, британский премьер-министр обратится к практике МАГАТЭ.