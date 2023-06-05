Владивосток, 5 июня, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Молния ударила в самолет «Аэрофлота» во время выполнения авиарейса Владивосток — Москва. Об этом 5 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Самолет и молния

Уточняется, что молния попала в борт пассажирского самолёта во время перелёта из Владивостока в Москву. Отмечается, что люди в салоне самолёта услышали щелчок.

Видеозапись, как утверждается, сделанная на борту самолёта, опубликована в социальных сетях. На видео запечатлён монитор, расположенный в салоне самолёта. На мониторе видно, как молния бьёт в корпус воздушного судна, между крыльев.

Поясняется, что самолёт не получил повреждений, никаких последствий от удара молнии не было.

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