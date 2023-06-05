Рамалла , 5 июня, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Не менее 59 человек пострадали в ходе столкновений израильских поселенцев с жителями населенного пункта Бурка на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Qudsnet со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Палестины (PRCS).

Gigi Ibrahim Протесты в Палестине

Стычки произошли к северо-западу от города Наблус. Информация о жертвах среди сторон конфликта не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля десятки палестинцев пострадали в результате стычек с израильскими полицейскими в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. 9 апреля несколько сотен палестинцев забаррикадировалось внутри мечети Аль-Акса.

22 мая трое палестинцев погибли в ходе рейда, проводимого израильскими военнослужащими в лагере беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан. 25 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с руководителем Службы общей разведки Палестины Маджидом Фараджем и обсудил с ним урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

Кроме того, участники беседы затронули вопросы региональной безопасности в зоне Персидского залива.