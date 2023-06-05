Донецк, 5 июня, 2023, 04:43 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины отправляет на передовую наименее подготовленных своих бойцов, чтобы сберечь самых опытных в преддверии готовящегося контрнаступления, заявил офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» с позывным «Шмель» в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На передовую линию, на самую первую линию обороны они выставляют если не полностью подготовленных — где-то наполовину, тероборонцев, можно так сказать: обычное мясо, — то уже на второй линии обороны, на третьей, там уже стоят те контрактники, обкатанные подразделения», — сообщил российский офицер.

Он также отметил, что на передовой на данный момент намного меньшей подготовленных украинских военнослужащих, чем был в начале специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с журналистами сообщил о боевом столкновении ВС России и ВСУ на запорожском направлении. По его словам, бой длился более восьми часов, в результате боестолкновения ВСУ понесли потери и не добились успеха.