Котельники, Московская область, 5 июня, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Рабочие уронили на припаркованный автомобиль бетонную плиту и сбежали с места происшествия в подмосковном городе Котельники. Об этом 4 июня сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

Kaatjem Разбитое стекло автомобиля

Уточняется, что инцидент произошёл в ЖК «Белая Дача Парк». По предварительной информации, двое мужчин неудачно перекинули бетонную плиту через забор так, что она упала на припаркованную иномарку. У автомобиля в результате удара плитой повреждён капот и сбит номерной знак. У соседнего автомобиля пострадали габаритные фонари.

Рабочие подняли упавшую плиту, перебросили её обратно через забор и после этого быстро скрылись с места происшествия.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве самогонного аппарата в Комсомольске-на-Амуре, в результате чего в доме выбило стёкла, повреждения получили семь автомобилей. Пострадал один человек.