Варшава, 5 июня, 2023, 04:07 — ИА Регнум. Глава министерства сельского хозяйства Польши Роберт Телюс раскритиковал политику Киева по импорту зерна в целом и главу министерства аграрной политики Украины Николая Сольского в частности. Об этом сообщили в эфире радиостанции RFM24.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Польский министр подчеркнул, что призыв украинской стороны к Европейскому союзу снять запрет на ввоз сельхозпродукции из Украины является губительным. По его словам, Киев не понимает позиции Варшавы по вопросу импорта зерна.

«Я не совсем понимаю, почему это происходит. Я подозреваю, что на Украине есть определённые силы, которые решаются на такого рода действия, с которыми я не согласен и которые вредят украинцам», — заявил Телюс.

Он отметил, что подобные разногласия между Украиной и Польшей якобы служат интересам России, что впоследствии может привести к «ослаблению единства в Европе».

Как передавало ИА Регнум, ранее Европейская комиссия одобрила предоставление Польше одного миллиарда долларов на поддержку сельскохозяйственной отрасли, пострадавшей в результате беспошлинного импорта украинской продукции.