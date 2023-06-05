Минобороны России сообщило о срыве крупномасштабного наступления ВСУ
Представитель Минобороны России Конашенков рассказал о срыве крупномасштабного наступления ВСУ
Москва, 5 июня, 2023, 04:02 — ИА Регнум. Украинские войска не смогли добиться успеха в ходе крупномасштабного наступления, которое началось утром 4 июня на пяти участках фронта на южнодонецком направлении, заявил 5 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Своих задач противник не добился, успеха не имел», — отметил он.
Представитель ведомства также сообщил, что Вооружённые силы Украины направили в атаку шесть механизированных и два танковых батальона, но потеряли 250 военнослужащих, 21 бронемашину, 16 танков и 3 боевые машины пехоты.
Источник: Минобороны РФ
Как сообщало ИА Регнум, 3 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовы начать контрнаступление. Вместе с тем он подчеркнул, что наступательная операция может потребовать времени и грозит большими затратами, а также потерями среди личного состава киевской армии.
Кроме того, украинский лидер пожаловался на задержки в поставках вооружений и указал на то, что Киев так и не получил обещанного количества оружия. 4 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Украине для проведения контрнаступления требуется больше оружия и пока его недостаточно.