Москва, 5 июня, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Экс-солистка группы t. A. T. u. Лена Катина сообщила пол будущего ребенка и кто даст ему имя. Об этом 4 июня певица рассказала в интервью порталу woman.ru.

Скриншот с YouTube Лена Катина. Бывшая солистка группы «Тату»

Катина ожидает своего второго ребёнка, который должен родиться в ближайший месяц. По словам певицы, это будет мальчик. Имя для ребёнка выбирал супруг Катиной, миллионер Дмитрий Спиридонов. Катина пояснила, что была абсолютно уверена в том, что родится девочка, и поэтому решила предоставить право выбора имени для мальчика супругу.

Выбор был сделан в пользу имени Демьян, либо его вариации — Димьян. Последнее слово будущие родители решили предоставить старшему сыну Катиной Александру.

Ранее ИА Регнум сообщало о романе экс-солистки группы t. A. T. u. Катиной с долларовым миллионером Спиридоновым. По словам певицы, она встречается со своим избранником с июля 2021 года.

В июне 2022 года стало известно о свадьбе Катиной и миллионера Спиридонова. Молодожены приняли решение расписаться в МФЦ в юбилей предпринимателя, 16 июня, когда ему исполнилось 40 лет.