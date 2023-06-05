Вашингтон, 5 июня, 2023, 03:35 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки в воскресенье, 4 июня, подняли в небо боевые истребители из-за пролетевшего над Вашингтоном бизнесджета Cessna Citation, нарушившего воздушное пространство американской столицы. Об этом сообщило агентство Reuters.

U.S. Air Force Истребитель ВВС США

Утверждается, что бизнес-джет не отреагировал на попытки установить с ним связь. По предварительным данным, самолёт на тот момент находился на автопилоте. Позднее в Федеральном управлении гражданской авиации уточнили, что Cessna Citation примерно в 15:30 по местному времени разбился, врезавшись в гористую местность на юго-западе Вирджинии.

По информации источника, взлёт американских истребителей, поднятых в воздух для перехвата бизнес-джета, спровоцировал звуковой удар, который жители американской столицы восприняли как взрыв.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая в немецком городе Вецлар крушение потерпел легкомоторный самолёт. В результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе и водитель автомобиля, на который упало воздушное судно.