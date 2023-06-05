Москва, 5 июня, 2023, 03:26 — ИА Регнум. ЛДПР предложила ввести сертификат для новорождённого ребенка из семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов, написал в своём Telegram-канале заместитель руководителя фракции этой партии в Госдуме Ярослав Нилов.

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Парламентарий прикрепил к сообщению текст соответствующего законопроекта, который разработали его однопартийцы. Авторы инициативы указывают на то, что правительству России будет необходимо каждый год устанавливать номинальную стоимость сертификата.

При этом размер выделяемых средств должен соответствовать средним ценам на товары отечественного производства для новорождённого, в том числе стоимости детской коляски, одежды и предметов гигиены.

В случае принятия закона подобный сертификат смогут получать родители, усыновители или опекуны, которые являются гражданами России и постоянно проживают на российской территории. Данные о назначении и предоставлении сертификата предлагается размещать в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

В ЛДПР считают, что указанная инициатива окажет положительное влияние на демографическое развитие и улучшит динамику рождаемости в РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта газета «Известия» написала о том, что фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект, в котором предлагается с 2024 года открывать накопительные счета для каждого новорождённого в России.

Авторы документа призвали пополнять такие счета через внесение дополнительных нефтегазовых доходов, накапливающиеся в Фонде национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, счета также могли бы пополняться родственниками детей по достижению ими совершеннолетия.