Сингапур, 5 июня, 2023, 03:24 — ИА Регнум. Конфликт или конфронтация между Китаем и США станет катастрофой для всего мира. Такое заявление сделал 4 июня министр обороны Китая Ли Шанфу на ежегодном азиатском саммите по безопасности «Даилог Шангри-Ла», сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Шанфу

«Нельзя отрицать, что серьезный конфликт или конфронтация между Китаем и США станет невыносимой катастрофой для всего мира», — отметил министр.

Ли Шанфу уточнил, что Китай предпочитает диалог, а не конфронтацию с США, несмотря на множество отличий между двумя странами. При этом глава минобороны КНР подчеркнул, что отличия не должны мешать обеим сторонам находить точки соприкосновения и общие интересы с целью развития двусторонних связей и углубления сотрудничества.

Глава китайского военного ведомства добавил, что мир достаточно велик, чтобы две страны могли развиваться не мешая друг другу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что канадский телеканал Global News рассказал об инциденте в Тайваньском проливе. Военный корабль китайских Военно-морских сил (ВМС) едва не столкнулся с эсминцем ВМС США, американскому кораблю, чтобы избежать столкновения, пришлось резко снизить скорость и изменить курс. Инцидент сняли на видео с канадского фрегата HMCS Montreal, следовавшего вместе с американским кораблём.