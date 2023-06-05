Будапешт, 5 июня, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Турция и Венгрия договорились о взаимной поддержке в НАТО. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил глава венгерского Министерства иностранных дел Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с Хаканом Фиданом, назначенным на пост главы МИД Турции после переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Мы заверили друг друга в приверженности развитию стратегического партнёрства между двумя странами и договорились продолжать взаимную поддержку в НАТО», — написал Сийярто на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской).

Также премьер-министр Венгрии поздравил Хакана Фидана с официальным вступлением в должность после формирования переизбранным президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нового правительства.

Как передавало ИА Регнум, Эрдоган, официально вступив в должность президента в субботу, 3 июня, сменил всех глав основных министерств Турции. Помимо Хакана Фидана, на новые должности были назначены Мехмет Шимшек (Министерство финансов), Яшар Гюлер (Министерство обороны), Али Ерликая (Министерство внутренних дел) и Алпарслан Байрактар (Министерство энергетики).