Вашингтон, 5 июня, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп призвал СМИ и американский народ прекратить издеваться над когнитивными проблемами действующего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом Трамп заявил в беседе с ведущим Fox News Шоном Хэннити.

Gage Skidmore Трамп

«Честно говоря, я не думаю, что это выглядит хорошо ни для вас, ни для кого-либо другого, когда вы шутите по этому поводу, потому что это серьёзная проблема», — приводит словам американского экс-президента The Washington Post.

Трамп отметил, что падение Байдена на церемонии вручения дипломов в академии Военно-воздушных сил США, когда американский президент споткнулся о небольшой мешок с песком, выглядело грустно, а насмешки над этим инцидентом являются неуместными.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-медработник Белого дома Джонатан Рейнер после падения Джо Байдена посоветовал американскому президенту использовать трость. Также он отметил, что действующему президенту присуща «скованная или шаркающая походка», которая может быть вызвана артритом.