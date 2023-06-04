Стокгольм, 5 июня, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Акция протеста против антитеррористического закона, направленного на нормализацию отношений Швеции с Турцией, прошла в Стокгольме 4 июня и собрала сотни участников, сообщает Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Организаторами мероприятия выступили группы, близкие к Рабочей партии Курдистана (РПК), которая находится под запретом в Турции и ЕС. Собравшиеся держали в руках флаги этой организации и плакаты с надписью «Нет НАТО».

31 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на свой источник распространила информацию о том, что шведский парламент проголосовал за ужесточение законов королевства, касающихся борьбы с терроризмом. Нововведение, в частности, позволит властям Швеции аннулировать вид на жительство любого лица, которое собирало средства для РПК через предпринимательскую деятельность.

Этот закон стал одним из шагов Стокгольма, удовлетворяющих требования Анкары, выдвинувшей условия шведской стороне по вступлению в НАТО. Турция призвала Швецию ужесточить меры в отношении лиц, которых турецкие власти подозревают в экстремизме. В обмен Анкара обязалась одобрить заявку Стокгольма по вступлению в Североатлантический альянс.

4 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Стокгольм выполнил требования Анкары и у королевства появилась возможность стать членом этого военного блока.